Французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо похвалил польского депутата Гжегоша Брауна за его резкое заявление в адрес госсекретаря США Энтони Блинкена, прибывшего в Варшаву; Браун призвал Блинкена «отправляться домой». Своим мнением французский политик поделился на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

«Потрясающе! Молодец этот польский евродепутат, который сказал: «Блинкен, отправляйся домой. Мы не хотим, чтобы поляки платили и умирали за ваши войны», — отметил он.

По мнению Филиппо, политикам во Франции сейчас не хватает такого же мужества, как у Брауна.

Блинкен накануне прибыл с визитом в Польшу.

На совместной с главой МИД Польши Радославом Сикорским пресс-конференции в Варшаве Блинкен заявил, что США, если понадобится, будут корректировать свою позицию по предоставляемым Украине вооружениям.

По словам Блинкена, корректировка коснется не только США, но и группы стран, которые оказывают поддержку Украине.

Ранее в Госдуме назвали сумасшествием планы США относительно ударов вглубь России.