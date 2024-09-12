В Госдуме назвали сумасшествием планы США относительно ударов вглубь России

Планы США позволить Украине наносить удары вглубь России дальнобойным оружием – это сумасшествие и признак того, что отношения Москвы и Вашингтона дошли до критической точки, считает член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик. Можно не рассчитывать, что такие решения останутся без ответа, заявил он в беседе с RT.

США заигрались во «властителей мира» и одержимы желанием мирового господства, отметил депутат. Стремясь к достижению этой цели и используя Украину в своих интересах, Штаты перешли уже всякие границы, считает он.

«Их новые намерения лишь подтверждают, что на адекватный и конструктивный диалог с нашей страной они не способны, а отношения между Москвой и Вашингтоном достигли критической отметки», — подчеркнул парламентарий.

К подобным решениям Вашингтон подталкивает сложившаяся в зоне СВО ситуация – на фоне успеха российской армии он идет на «безумные выходки», которые будут иметь серьезные последствия, добавил Белик.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что обсудил разрешение на использование дальнобойных ракет для ударов вглубь России с Киевом и доложит об итогах переговоров Байдену. Москва пообещала ответить соответствующим образом. Причем в Кремле подчеркнули, что само проведение СВО — уже ответ на действия оппонентов, подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что Зеленский дал обещание Западу по ударам вглубь территории РФ.