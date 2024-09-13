В Грузии не поверили в предупреждения разведки РФ о вмешательстве в выборы

Предупреждения Службы внешней разведки России (СВР) о намерении внешних сил вмешаться в парламентские выборы в Грузии при помощи Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) не являются «правильным прогнозом». Такую оценку заявлению российской разведки дал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на брифинге, передает ТАСС.

«По данным российской разведки, например, БДИПЧ ОБСЕ опубликует заранее подготовленное заключение о проведении выборов в неконкурентной среде. Я не думаю, что это правильный прогноз», - отметил он.

По словам Кобахидзе, у ОБСЕ просто нет «зацепок» для того, чтобы опубликовать свое заключение по выборам в Грузии. В стране партиям предоставлена полная свобода, добавил премьер, поэтому соответствующие доклады не будут иметь силы в таких условиях.

До этого Служба внешней разведки (СВР) России сообщала, что США планируют запустить в Грузии массовые протесты для захвата власти.

При это сам Кобахидзе признавал, что период выборов в стране проходит на фоне небывалого вмешательства со стороны иностранных сил.

26 октября в Грузии состоятся выборы депутатов парламента. В правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» их называют «битвой за мир», обвиняя оппозицию в желании открыть в стране второй фронт против России. В случае своей победы власти обещают добиться запрета политических сил, близких к бывшему президенту и основателю «Единого национального движения» Михаилу Саакашвили.

Ранее ЦИК Грузии пожаловался на угрозы в преддверии выборов.