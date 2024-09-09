ЦИК Грузии пожаловался на угрозы в преддверии выборов

Представители оппозиционного объединения «Единство — Национальное движение» совершили провокационную акцию против сотрудников Центральной избирательной комиссии Грузии, заявил зампред ЦИК страны Георгий Шарабидзе, передает «Sputnik.Грузия». По его словам, оппозиционеры оскорбили работников Центризбиркома, оказывали на них давление и пытались исказить ситуацию в глазах прессы.

«Хотели бы призвать как местные, так и международные наблюдательные организации проявить интерес к произошедшей провокационной акции и не оставить упомянутый инцидент без реакции, поскольку такого рода действия наносят ущерб избирательной среде», — отметил Шарабидзе.

Он добавил, что действия представителей «Единство — Национальное движение» не смогут повлиять на работу ЦИК. Шарабидзе подчеркнул, что выборы в Грузии пройдут законно и по международным стандартам.

26 октября в Грузии состоится голосование за депутатов парламента. В правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» выборы называют «битвой за мир», обвиняя оппозицию в желании открыть в стране второй фронт против России на фоне продолжения конфликта на Украине. В случае своей победы власти обещают добиться запрета политических сил, близких к бывшему президенту Михаилу Саакашвили, основателю «Единое национально движение» — крупнейшей оппозиционной партии республики на данный момент.

Ранее в Грузии рассказали о небывалом вмешательстве извне на фоне выборов.