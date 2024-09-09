Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ЦИК Грузии пожаловался на угрозы в преддверии выборов

ЦИК Грузии обвинил оппозицию в провокации и давлении на сотрудников

close
РИА «Новости»

Представители оппозиционного объединения «Единство — Национальное движение» совершили провокационную акцию против сотрудников Центральной избирательной комиссии Грузии, заявил зампред ЦИК страны Георгий Шарабидзе, передает «Sputnik.Грузия». По его словам, оппозиционеры оскорбили работников Центризбиркома, оказывали на них давление и пытались исказить ситуацию в глазах прессы.

«Хотели бы призвать как местные, так и международные наблюдательные организации проявить интерес к произошедшей провокационной акции и не оставить упомянутый инцидент без реакции, поскольку такого рода действия наносят ущерб избирательной среде», — отметил Шарабидзе.

Он добавил, что действия представителей «Единство — Национальное движение» не смогут повлиять на работу ЦИК. Шарабидзе подчеркнул, что выборы в Грузии пройдут законно и по международным стандартам.

26 октября в Грузии состоится голосование за депутатов парламента. В правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» выборы называют «битвой за мир», обвиняя оппозицию в желании открыть в стране второй фронт против России на фоне продолжения конфликта на Украине. В случае своей победы власти обещают добиться запрета политических сил, близких к бывшему президенту Михаилу Саакашвили, основателю «Единое национально движение» — крупнейшей оппозиционной партии республики на данный момент.

Ранее в Грузии рассказали о небывалом вмешательстве извне на фоне выборов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами