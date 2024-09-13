Эксперт: Путин послал Западу сигнал заявлением об ограничении экспорта титана

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков в разговоре с Tsargrad.tv прокомментировал предложение президента России Владимира Путина подумать об ограничениях экспорта редкоземельных металлов на Запад. По мнению специалиста, глава государства посылает сигнал США и их союзникам из-за продолжающейся эскалации.

«Если вы хотите продолжать эскалацию, если вы разрешите дальнобойными ракетами обстреливать территорию России, то помните, что у нас тоже есть козыри в рукаве. Пожалуйста — металлы, полезные ископаемые и так далее», — сказал Юшков.

Он напомнил, что Китай уже ввел ограничения на экспорт редкоземельных металлов. Россия, по его словам, также может ограничить поставки полезных ископаемых, спровоцировав как минимум рост цен, что ударит по Европе.

11 сентября, в ходе совещания с членами правительства, российский лидер предложил подумать об ограничениях экспорта из РФ стратегического сырья, такого как уран, титан и никель.

Путин обратил внимание, что РФ является лидером по запасу стратегических видов сырья. По его мнению, раз уж поставки ряда товаров в страну ограничиваются, то и России стоит «подумать об определенных ограничениях». При этом он подчеркнул, что ничего не нужно делать себе во вред.

Ранее США достигли годового максимума по закупкам урана из России.