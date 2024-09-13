Арестович заявил, что на Украине некому жить в границах 1991 года

Бывший советник офиса президента Зеленского Алексей Арестович (внесен в список террористов и экстремистов) считает, что нынешнее количество населения Украины уже неспособно «обслуживать технически» страну в границах 1991 года. Об этом он заявил в эфире своего блога.

Он привел статистические данные, согласно которым на 29 миллионов населения лишь 9 из них работающие. Еще 14, по его словам, являются школьниками, пенсионерами и недееспособными гражданами.

«9 миллионов работающих – это население, которое способно удержать три-четыре области, технически способно удержать. А Украина в границах 1991-го года – это население уже неспособно обслуживать технически. Оно неспособно дать количество людей, служащих в армии, неспособно дать экономику, которая удержит», — сказал Арестович.

20 августа президент Украины Владимир Зеленский признал, что страна сталкивается с рекордным оттоком населения. По его словам, речь идет о миллионах украинцев — такого количества граждан за границей республика не имела никогда ранее.

Согласно данным Госстата Украины, численность населения Украины на 1 июля 2021 года составляло 41,38 млн человек.

Ранее Арестович заявил, что с Украины каждый день пытаются сбежать «пять бригад» уклонистов.