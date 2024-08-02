Арестович заявил, что с Украины каждый день пытаются сбежать «пять бригад» уклонистов

Из-за нежелания быть мобилизованными с Украины каждый день пытаются бежать несколько тысяч мужчин, что сопоставимо с пятью бригадами Вооруженных сил страны. Об этом бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал в интервью журналистке Юлии Латыниной (признана в РФ иностранным агентом).

По словам Арестовича, «Госпогранслужба признала 100 человек в день, депутат признал 200 человек» уклонистов, которые ежедневно пытаются сбежать за пределы страны. Но, по его данным, «эта цифра приблизительно в 30 раз больше». Фамилию депутата, на которого он ссылается, Арестович не назвал.

«В пересчете это пять бригад каждый день пытается убежать из Украины. Многие убегают. Пять бригад мужиков в сутки», — сказал Арестович.

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт. Обновление своих военно-учетных данных для граждан Украины обязательно, но из-за нежелания быть мобилизованным многие этого не делают.

Ранее Арестович увидел сенсационный разворот в политике Зеленского по переговорам.