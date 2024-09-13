МИД Китая ответил Зеленскому на критику плана по решению украинского конфликта

Китай продолжит продвигать идею мирных переговоров по урегулированию украинского кризиса. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД Китая Мао Нин, комментируя критику украинским лидером Владимиром Зеленским бразильско-китайского плана по решению конфликта, передает РИА Новости.

«Я хочу еще раз подчеркнуть, что Китай и Бразилия выдвинули «Консенсус из шести пунктов» с целью поспособствовать решению неотложной задачи по смягчению ситуации», — подчеркнула она.

По словам Мао Нин, сутью «Консенсуса» является соблюдение трех обязательных пунктов для сторон боевых действий: недопущение расширения поля боя, недопущение эскалации боевых действий, а также провокаций.

Официальный представитель МИД Китая добавила, что Пекин продолжит «продвигать мирные переговоры и играть конструктивную роль в политическом урегулировании украинского кризиса».

До этого Зеленский назвал план Бразилии и Китая по урегулированию украинского конфликта «деструктивным». Зеленский добавил, что, по его мнению, правительство Бразилии «поддерживает Россию» в вопросе решения украинского конфликта.

В начале августа также китайские власти заявили о планах усилить связи с Южно-Африканской Республикой в области урегулирования украинского конфликта.

Ранее Зеленский допустил мирные переговоры с Путиным.