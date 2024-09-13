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МИД Китая ответил Зеленскому на критику плана по решению украинского конфликта

МИД КНР о критике Зеленского: Пекин будет продвигать мирные переговоры

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Liu Zheng/AP

Китай продолжит продвигать идею мирных переговоров по урегулированию украинского кризиса. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД Китая Мао Нин, комментируя критику украинским лидером Владимиром Зеленским бразильско-китайского плана по решению конфликта, передает РИА Новости.

«Я хочу еще раз подчеркнуть, что Китай и Бразилия выдвинули «Консенсус из шести пунктов» с целью поспособствовать решению неотложной задачи по смягчению ситуации», — подчеркнула она.

По словам Мао Нин, сутью «Консенсуса» является соблюдение трех обязательных пунктов для сторон боевых действий: недопущение расширения поля боя, недопущение эскалации боевых действий, а также провокаций.

Официальный представитель МИД Китая добавила, что Пекин продолжит «продвигать мирные переговоры и играть конструктивную роль в политическом урегулировании украинского кризиса».

До этого Зеленский назвал план Бразилии и Китая по урегулированию украинского конфликта «деструктивным». Зеленский добавил, что, по его мнению, правительство Бразилии «поддерживает Россию» в вопросе решения украинского конфликта.

В начале августа также китайские власти заявили о планах усилить связи с Южно-Африканской Республикой в области урегулирования украинского конфликта.

Ранее Зеленский допустил мирные переговоры с Путиным.

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