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Трамп пообещал отменить один из налогов

Трамп пообещал сторонникам, что отменит налоги на сверхурочную работу

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Alex Brandon/AP

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп заявил, что в случае победы отменит все налоги на сверхурочную работу, передает ТАСС.

«Сегодня я объявляю о том, что в рамках нашей политики сокращения налогов мы отменим все возможные налоги со сверхурочной работы», — сказал он на митинге своих сторонников в штате Аризона.

Политик считает, что такая мера даст работникам большой стимул, а компаниям будет проще нанимать людей.

Если американец работает сверхурочно, то оплата его труда после 40 часов в неделю не должна облагаться налогами, добавил Трамп.

Выборы президента США состоятся 5 ноября 2024 года. Ожидалось, что действующий президент Джо Байден будет выдвигаться от Демократической партии, но 21 июля он объявил о выходе из гонки и поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис.

11 сентября состоялись первые дебаты Трампа и Камалы Харрис. На них республиканец пообещал завершить конфликт на Украине еще до своей инаугурации. Харрис в ответ заявила, что Путин «съел бы» Трампа «на обед». Что еще обсудили кандидаты — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Такер Карлсон прокомментировал выступление вице-президента США Харрис на дебатах с Трампом.

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