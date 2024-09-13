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С Трампа сняли еще два обвинения во вмешательстве в выборы

Суд в Джорджии снял два обвинения с Трампа по делу о вмешательстве в выборы

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Umit Bektas /Reuters

Верховный суд округа Фултон в американском штате Джорджия постановил исключить два пункта обвинения против экс-главы Белого дома Дональда Трампа по делу о предполагаемом вмешательстве в выборы 2020 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

В суде уточнили, что исключенные пункты не попадают под юрисдикцию штата. В связи с этим было принято решение частично удовлетворить ходатайство ответчиков о прекращении дела.

Также из документов следует, что судья постановил убрать из обвинительного заключения пункты, касающиеся предполагаемой роли Трампа в заговоре с целью подлога документов.

На текущий момент бывшему президенту США предъявлены обвинения по 13 пунктам. Они затрагивают давление на местных чиновников, целью которого было изменение результатов выборов в пользу Трампа.

В марте суд штата Джорджия снял с Трампа и его сообвиняемых шесть обвинений. Тогда судья отклонил обвинения, связанные с предполагаемой кампанией давления с целью убедить государственных чиновников нарушить свою присягу и изменить результаты выборов в Джорджии.

Ранее суд в Нью-Йорке сделал заявление по поводу приговора Трампу.

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