Белый дом не стал комментировать слова Путина о роли НАТО на Украине

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отказалась комментировать заявление президента России Владимира Путина о возможном прямом участии стран НАТО в конфликте, если они разрешат Украине использовать западное оружие.

«Я не буду обсуждать гипотетические вопросы или внутренние политические обсуждения,» — сказала она на брифинге.

Она также добавила, что Москва может прекратить конфликт в любое время.

Накануне Путин, отвечая на вопрос журналиста, заявил, что Украина не в состоянии наносить удары вглубь российской территории без данных европейских и американских спутников. Поэтому, по его словам, речь идет не о разрешении на использование западных ракет, а о прямом участии стран НАТО в конфликте.

Если решение будет принято, это будет означать «прямое участие стран НАТО — США, европейских стран — в вoйне на Украине», в результате чего природа конфликта изменится, добавил он.

Ранее сообщалось, что Байден может разрешить наносить удары вглубь России не американским оружием.