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В МИД РФ рассказали о концлагерях ВСУ для жителей Курской области

МИД: ВСУ сгоняли не успевших покинуть Курскую область жителей в концлагеря

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Oleg Petrasiuk/AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) после вторжения в Курскую область создали в некоторых районах концлагеря. Об этом говорится в докладе посла по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родиона Мирошника, пишет РИА Новости.

«Были созданы подобия «концентрационных лагерей», куда насильно сгонялись мирные жители, не захотевшие или не имевшие возможности покинуть захваченную врагом территорию», — говорится в сообщении.

Информация приводится на основе показаний многочисленных свидетелей, собранных штабом Красного Креста.

На территории Курской области продолжаются боевые действия. Накануне замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что мобилизованные для нападения на Курскую область военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) активно сдаются в плен.

Днем 12 сентября в министерстве обороны России заявили, что российские военные в течение двух суток освободили 10 населенных пунктов в Курской области.

Ранее в Британии заявили об изоляции украинской армии в Курской области.

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