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Трамп отказался дать Харрис шанс отыграться на дебатах

Трамп отказался от повторных публичных дебатов с Камалой Харрис

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Adam Gray/Reuters

Кандидат в президенты США Дональд Трамп отказался от повторных публичных дебатов с соперницей на выборах Камалой Харрис. Об этом он объявил на своей странице в социальной сети Truth Social.

«Когда боксер проигрывает бой, первые слова из его уст: «Я хочу повторного поединка»», — заявил Трамп, утверждая, что опросы подтверждают его победу на дебатах.

До этого сообщалось, что Харрис оторвалась от Трампа по популярности после дебатов. Среди избирателей, которые сообщили, что хотя бы что-то слышали о дебатах, 53% сказали, что в них победила Камала Харрис. Позиции, что победил Дональд Трамп, придерживаются 24% опрошенных.

Выборы американского президента пройдут 5 ноября 2024 года. Предполагалось, что нынешний президент США Джо Байден будет выдвигаться от Демократической партии. Однако 21 июля он объявил о выходе из гонки, и поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис. От Республиканской партии на выборы идет бывший президент США Дональд Трамп.

Ранее Трамп заявил, что США превратятся в «Венесуэлу на стероидах» в случае победы Харрис.

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