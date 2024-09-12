Такер Карлсон прокомментировал выступление вице-президента США Харрис на дебатах с Трампом

Американский журналист Такер Карлсон на своем сайте прокомментировал выступление кандидата в президенты Соединенных Штатов от Демократической партии, вице-президента США Камалы Харрис на дебатах с экс-главой Белого дома Дональдом Трампом.

Журналист утверждает, что когда увидел Харрис то понял, что она «не знает границ». Из-за этого волосы на его руках «встали дыбом».

Карлсон увидел в выступлении вице-президента США, что она считает, что «может делать все что угодно, и она будет это делать.

По его словам, Харрис неоднократно отправляла в тюрьму неугодных ей людей, что заставило журналиста задуматься о его будущем.

По данным опроса Reuters и компании Ipsos стало известно, что кандидат на пост президента США Камала Харрис опережает по популярности на общенациональном уровне своего соперника Дональда Трампа после прошедших дебатов.

Первые дебаты Трампа и Харрис прошли 10 сентября. Республиканец на них пообещал завершить конфликт на Украине еще до своей инаугурации, а Харрис в ответ заявила, что Путин «съел бы» Трампа «на обед». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее россияне выбрали победителя дебатов Трампа и Харрис.