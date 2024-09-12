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Байден может разрешить наносить удары вглубь России оружием не из США

Times: Байден может разрешить наносить удары вглубь России оружием не из США

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Andrew Harnik/AP

Президент США Джо Байден может разрешить Украине наносить удар вглубь России высокоточным дальнобойным оружием французского или британского производства. Об этом пишет The Times со ссылкой на источники.

«США могут разрешить Украине использовать британские и французские ракеты, но не собственное оружие большей дальности, на территории России», — говорится в тексте.

Речь идет о дальнобойных ракетах Storm Shadow и Scalp. При этом в военных кругах Великобритании сообщили, что Лондону не нужна поддержка союзников для разрешения наносить удары вглубь территории России.

12 сентября пресс-служба Кремля распространила видео, на котором президент России Владимир Путин оценил возможность применения западного высокоточного оружия большой дальности против Российской Федерации. Путин отметил, что для ударов западными ракетами нужны разведданные с натовских спутников, а полетные задания в эти ракетные системы фактически могут вносить только военнослужащие стран НАТО. По его словам, если соответствующее решение будет принято, это будет означать, что страны НАТО воюют с Россией.

Какой ответ Россия может дать на эти удары, а также чем это может обернуться для Запада, рассуждает военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Ранее Маск предупредил об угрозе третьей мировой из-за снятия ограничений на удары по РФ.

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