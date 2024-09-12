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Лукашенко обвинил Армению в произошедшем в Карабахе

Лукашенко: в том, что случилось в Карабахе, вина только руководства Армении

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вина за события в Карабахе лежит только на руководстве Армении, сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что лично предлагал официальному Еревану отдать территории Азербайджану в момент, когда главы остальных государств молчали или выступали против этого. Лукашенко утверждает, что «на тех территориях никто не жил».

Президент Белоруссии добавил, что призывал власти Армении к миру в регионе, но в Ереване решили не отдавать Карабах.

Он отметил, что ранее и с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым они обсуждали, как в этом регионе все мирно урегулировать.

Также Лукашенко рассказал, что Белоруссия помогала Армении в разных сферах и пыталась строить «добрые отношения», однако Ереван решил развернуться в сторону Запада.

В 2024 году отношения между Белоруссией и Арменией начали ухудшаться. В мае, когда Лукашенко был в Азербайджане и встречался с президентом страны Ильхамом Алиевым, он сообщил, что Белоруссия может помочь восстановить «освобожденные территории» Нагорного Карабаха. После этого Армения отозвала своего посла из Минска, а премьер-министр Никол Пашинян потребовал от Лукашенко извинений.

Ранее Пашинян заявил о приостановке участия Армении во всех органах ОДКБ.

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