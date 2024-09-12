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Четверых граждан США признали виновными в шпионаже на РФ

Минюст США признал четверых американцев виновными в шпионаже на РФ

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CNP/AdMedia/Global Look Press

Минюст США признал четверых американцев виновными в заговоре с целью выступить агентами российского правительства. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Решение по делу было принято судом присяжных. Осуждены были 82-летний Омали Ешитела, 78-летняя Пенни Хесс и 34-летняя Джесси Невел, проживающие в Сент-Луисе, а также 38-летний Август С. Ромен-младший из Атланты.

По данным суда, в мае 2015 года первые трое обвиняемых согласились от лица РФ действовать в США. Сообщается, что их действия координировались неким Александром Ионовым, основателем и президентом Российского движения против глобализации, которого, в свою очередь, контролировала Федеральная служба безопасности РФ. По его заданию они якобы возглавили Африканскую народную социалистическую партию и ее ответвления. Август С. Ромен также принадлежал к этой партии, но в 2018 году вышел из нее и создал движение Black Hammer в Джорджии (США).

До этого США обвинили ведущего Первого канала Дмитрия Саймса в нарушении санкций.

Ранее ведущий Первого канала Саймс прокомментировал обвинения Минюста США.

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