США обвинили ведущего Первого канала в нарушении санкций. Ему грозит 60 лет тюрьмы Минюст США обвинил политолога Саймса и его жену в нарушении санкций

Минюст США выдвинул официальное обвинение против известного советского эмигранта, политолога Дмитрия Саймса. Вместе с женой его подозревают в нарушении санкций из-за работы на Первом канале. Супругу ученого также обвиняют в незаконной покупке предметов искусства для российского олигарха. Саймсу грозит до 60 лет заключения, а его жене — до 120. Пара сейчас живет в России, хотя Саймс подчеркивал, что «не порвал с Америкой».

Министерство юстиции США обвинило американского политолога советского происхождения Дмитрия Саймса и его жену Анастасию в нарушении санкций и отмывании денег. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.

Причина — работа пары на российский Первый канал, который находится под американскими санкциями с мая 2022 года. Саймсы сотрудничают с ним в качестве ведущего и продюсера, у них была собственная команда из десяти человек, установило ведомство. За это сотрудничество супруги, по версии американского минюста, получили от телекомпании $1 млн, личный автомобиль и водителя, а также дополнительно средства на квартиру в Москве. В чем именно заключалась «схема по отмыванию денег» от Первого канала, минюст не уточнил.

«Дмитрий и Анастасия Саймс участвовали в схеме с целью отмывания денег, зная, что транзакции были направлены на сокрытие доходов от нарушений [закона]», — говорится в пресс-релизе.

Саймсы нарушили американский закон о чрезвычайных международных экономических полномочиях (IEEPA), считает минюст. Против каждого выдвинули обвинения в сговоре с целью нарушения IEEPA, в нарушении IEEPA и в сговоре с целью международного отмывания денег.

«У Саймсов есть дом в Хантли, штат Вирджиния. Они остаются на свободе и, предположительно, находятся в России <...> В случае признания вины им грозит максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы по каждому пункту», — подчеркнул минюст.

Таким образом, суммарно каждому грозит 60 лет заключения . Саймсу сейчас 76 лет, его супруге — 55.

Кроме того, Анастасию Саймс подозревают в незаконной помощи российскому олигарху Александру Удодову (совладелец компании «Грибная радуга» и краснодарского курорта «Термы»). Тот находится под санкциями и, по версии минюста, доставал через женщину предметы искусства и антиквариата. Она скупала нужное бизнесмену в американских галереях и на аукционах, а хранила полученное у себя дома в Вирджинии, прежде чем переправить в Россию.

«Взамен Анастасия Саймс получила возмещение трат и комиссию за услуги», — резюмирует минюст.

По этому обвинению женщине грозит еще 60 лет заключения . Оба дела расследует вашингтонское отделение ФБР.

В начале августа стало известно, что в поместье Саймсов в Вирджинии провели обыск. Сам политолог тогда отмечал, что ему «ни в какой форме» не предъявляли обвинений и не уведомили об обыске.

«С точки зрения моих адвокатов, единственным объяснением может быть так называемый закон FARA, закон об иностранных агентах», — предполагал Саймс.

В том же месяце американское издание The New York Times (NYT) писало, что в США начали масштабное расследование против американцев, которые сотрудничают с российскими телеканалами. Это связано с предстоящими в ноябре выборами американского президента.

«Администрация [президента США Джо] Байдена все больше встревожена операциями влияния России, направленными на Соединенные Штаты, и, похоже, готова действовать более решительно», — отмечало издание.

«Полгорода считало его агентом КГБ»

Саймс вырос в Москве в семье известных советских правозащитников (при рождении у него была фамилия Симис). В 1973 году в возрасте 25 лет эмигрировал в США, где сделал видную политическую карьеру. Издавал политический журнал The National Interest, возглавлял Центр по российским и евроазиатским программам в Фонде Карнеги, а также Центр национальных интересов в Вашингтоне с момента его основания до декабря 2022 года. На последнее место Саймса назначил сам президент США Ричард Никсон. Политолог был его неофициальным советником по внешней политике, они вместе посещали Россию и Украину. При этом некоторые советские эмигранты изначально подозревали Саймса в работе на советскую власть.

«Я познакомился с Саймсом в конце 1974 года <...> Вашингтонцы неоднократно упоминали при мне Саймса, дивились, что я никогда о нем не слышал, и поведали, что полгорода считает его [Саймса] агентом КГБ, а полгорода смотрит ему в рот <...> Мы поговорили с ним за бутылкой весь вечер, из которого я заключил, что он выдумщик и далеко пойдет в Вашингтоне в свете доверчивости его обитателей»,— рассказывал переехавший в США журналист Владимир Козловский.

По его словам, Саймс любил рассказывать «небылицы» о своих связях в советской верхушке. Другие диссиденты говорили, что у Саймса действительно было много покровителей, но не в СССР, а в США, особенно «среди еврейских организаций».

«Американская часть его карьеры забуксовала в 2016 году в результате опрометчивого решения поставить на кандидатуру Дональда Трампа. Саймсу также повредил его все более очевидный прокремлевский крен», — говорил Козловский.

В 2018 году Саймс стал соведущим популярной передачи «Большая игра» на Первом канале. На российском телевидении его представляют как «американского политолога».

«Когда мы начинали ее [«Большую игру»] делать в 2018 году, тон разговора был совсем иным, нежели сегодня <...> Речь шла о дискуссионной программе с двумя ведущими. Вячеслав Никонов представлял российскую политику, а я объяснял американскую. Интрига состояла в столкновении двух подходов, двух точек зрения. Но в последнее время это стало неактуально, потому что сегодня я не в состоянии защищать точку зрения администрации Байдена. Поэтому программа плавно эволюционировала», — говорил сам Саймс в 2023 году.

В 2023 году политолог был модератором пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) с участием президента Владимира Путина. В августе 2024-го заявил, что живет в Москве и уже два года не был в США. При этом Саймс уточнял, что «не порвал с Америкой», а просто переехал ближе к работе. На фоне конфликта на Украине обвинял Белый дом в провоцировании третьей мировой войны.

«Я считаю, что в конфликте между Россией и Америкой неправа Америка <...> И то, как обошлись с Россией за последние два года. Я такого не ожидал. Я скептический человек по натуре, но не предполагал, что коллективный Запад организует крестовый поход против России <...> И, согласно моему личному моральному кодексу, важно показать в этой не самой простой ситуации, что я идентифицирую себя с русским народом», — отмечал Саймс.