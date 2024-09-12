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В Китае заявили о готовности поддерживать стратегические связи с Россией

Глава МИД КНР Ван заявил о готовности Китая развивать стратегические связи с РФ

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Глава МИД КНР Ван И заявил о готовности Китая поддерживать стратегические связи с РФ. Его слова приводит ТАСС.

«Китай готов поддерживать стратегические связи с Россией и объединять больше стран-единомышленников, чтобы способствовать формированию многополярного мира», — заявил дипломат.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что Россия и Китай отстаивают принципы справедливого миропорядка.

2 октября Россия и Китая отметят 75-летие с даты установления дипломатических связей между двумя государствами.

До этого Ван И передал Путину привет от председателя КНР Си Цзиньпина, отметив, что лидер КНР с удовольствием примет приглашение на участие в саммите БРИКС, который состоится в Казани в октябре, чтобы обсудить вопросы «дальнейшего углубленного разговора по стратегическим вопросам».

Ранее в Китае назвали цель совместных учений с Россией.

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