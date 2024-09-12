Путин заявил об изменении сути конфликта на Украине из-за Запада

Если западные страны решат принять прямое участие в конфликте на Украине, то это его существенно изменит, заявил российский президент Владимир Путин. Его цитирует пресс-служба Кремля.

«Прямое участие (стран Запада в конфликте на Украине) — это уже существенным образом меняет саму суть, саму природу конфликта. Это будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией», — объяснил Путин.

Он предупредил, что в этом случае РФ будет исходить из того, какие именно угрозы будет создавать противник, и принимать соответствующие решения.

11 сентября госсекретарь Энтони Блинкен обсудил с Киевом вопрос использования дальнобойных ракет для ударов вглубь территории России и заявил, что доложит об итогах переговоров американскому президенту Джо Байдену. Украинский лидер Владимир Зеленский также передал Блинкену план возможного использования дальнобойного оружия для ударов по РФ.

В МИД России заявили, что США и страны Евросоюза давно сняли ограничения на удары дальнобойным оружием ВСУ по России. В Кремле также сочли дискуссию вокруг этого вопроса «камуфляжной».

Ранее во Франции объяснили, почему Запад медлит с решением по ударам вглубь РФ.