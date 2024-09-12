Советник премьера Индии не передавал Путину посланий от Зеленского

Советник премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджит Довал не передавал президенту РФ Владимиру Путину посланий от президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщает «Интерфакс».

«Он рассказал в основном о содержании контактов Моди в Киеве и об основе подхода Моди к урегулированию конфликта вокруг Украины», — пояснил Песков.

Он добавил, что при этом речь не идёт о каком-то стройном мирном плане.

12 сентября Путин принял Довала в своей резиденции в Константиновском дворце. В начале встречи Довал пообещал, что перескажет российскому президенту подробности закрытой встречи индийского премьера Нарендры Моди с Владимиром Зеленским в Киеве.

Вечером 12 сентября глава министерства иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар заявил, что мировое сообщество заинтересовано в посреднических усилиях стран, которые могут вести диалог как с Москвой, так и с Киевом.

Ранее Зеленский назвал контрнаступление РФ в Курской области «планом Украины».