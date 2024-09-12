В МИД Индии высказались по диалогу с Киевом и Москвой

Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар заявил, что мировое сообщество заинтересовано в посреднических усилиях стран, которые могут вести диалог как с Москвой, так и с Киевом. Его слова приводит РИА Новости.

«Миру хотелось бы, чтобы было несколько стран, которые имеют возможность вести диалог в обоих местах, которые могут это делать, которые не воспринимаются жителями одной страны, как находящиеся в лагере другой стороны», — сказал он.

По его словам, «какое-то движение отвечает нашим общим интересам».

Советник премьера Индии по национальной безопасности Аджит Кумар Довал 12 сентября заявил, что перескажет президенту РФ Владимиру Путину подробности закрытой встречи индийского премьера Нарендры Моди с Владимиром Зеленским в Киеве. Моди провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским 23 августа. Политики обсуждали продолжающийся конфликт. Через несколько дней индийский премьер провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом, также он позвонил Владимиру Путину.

Ранее премьер Италии заявила, что украинский конфликт помогут решить Китай и Индия.