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Путин освободил Масленникова от обязанностей посла в Черногории

Путин освободил Владислава Масленникова от обязанностей посла РФ в Черногории

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Гавриил Григоров/POOL/РИА Новости

Президент России Владимир Путин освободил Владислава Масленникова от обязанностей посла РФ в Черногории. Соответствующий указ опубликован на сайте официального размещения правовых актов.

«Освободить Масленникова Владислава Владиславовича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Черногории», — говорится в документе.

Владислав Масленников родился 11 июля 1969 года. Окончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) МИД СССР в 1991 году. На дипломатической работе с того же года. Владеет английским, голландским и французским языками.

Свой пост чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Черногории Масленников занимал с 2019 года.

До этого Путин освободил Олега Васнецова от обязанностей посла России в Молдавии. Другим указом российский лидер назначил главой диппредставительства РФ в Кишиневе Олега Озерова, который занимал пост руководителя секретариата экономического форума «Россия — Африка».

Ранее Путин уволил первого заместителя Лаврова.

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