Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой МИД Британии Дэвидом Лэмми изложил детальное видение ситуации по снятию ограничений по ударам вглубь России дальнобойным оружием. Его слова приводит «Европейская правда».

Он подчеркнул, что на встрече Украина «была очень подготовлена, очень убедительна и очень подробна». Украинский лидер предостерег союзников от затягивания решения по разрешению ВСУ бить вглубь России.

«Затягивание этого процесса приводит к тому, что Россия занимается перемещением этих военных целей глубже на территорию России. <…> Снимать ограничения – значит снимать ограничения», – сказал Зеленский.

Накануне госсекретарь Энтони Блинкен обсудил с Киевом вопрос использования дальнобойных ракет для ударов вглубь территории России и доложит об итогах переговоров Байдену. Президент Украины Владимир Зеленский уже передал Блинкену план возможного использования дальнобойного оружия для ударов по РФ.

Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что США и страны Евросоюза давно сняли ограничения на удары дальнобойным оружием ВСУ по России. В свою очередь член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявлял, что планы Запада позволить Украине наносить удары вглубь России дальнобойным оружием — это сумасшествие и признак того, что отношения Москвы и Вашингтона дошли до критической точки.

Ранее во Франции испугались последствий разрешения ВСУ бить вглубь России.