В Совфеде резко отреагировали на смех Сикорского в ответ на вопрос о «Северных потоках»

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров раскритиковал главу МИД Польши Радослава Сикорского за его смех во время ответа на вопрос о подрывах «Северных потоков». В беседе с «Лентой.Ru» сенатор назвал Сикорского «ничтожной личностью» и «русофобом».

«Это абсолютно ничтожная личность, которая занимает такой высокий пост. Его задача — налаживать отношения со странами, а он говорит глупости. Ярый русофоб, который немало шагов сделал в отношении нашей страны и немало подливал масло в огонь между Россией и Украиной», — сказал Джабаров.

Сенатор предупредил, что главе внешнеполитического ведомства Польши «рано или поздно» придется отвечать за свои действия.

До этого министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в разговоре с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым) не смог сдержать смех, во время вопроса о подрыве «Северных потоков».

«Это отличная работа. Теперь мы знаем, что американцы заранее знали об этом и не остановили», — заявил Сикорский.

Ранее глава МИД Польши заявил, что у Варшавы сейчас нет желания защищать Украину.