Глава МИД Польши заявил, что у Варшавы сейчас нет желания защищать Украину

Глава МИД Польши Радослав Сикорский в разговоре с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым) заявил, что у Варшавы «нулевое» желание защищать Украину, однако, по его словам, «все может измениться» при обрушении фронта. Запись разговора с польским министром опубликована в Telegram-канале пранкеров.

«На данный момент желание это делать нулевое», — подчеркнул он, отвечая на вопрос готова ли Польша защищать Украину. Пранкеры разговаривали с министром от имени экс-президента Украины Петра Порошенко.

По словам главы МИД Польши, «все изменится» в случае, если фронт на Украине начнет рушиться.

Сикорский добавил, что сейчас обсуждается вопрос о целесообразности для стран НАТО сбивать российские ракеты над украинским воздушным пространством. На Западе, отметил министр, нет согласия по этому вопросу. Такой шаг, считает Сикорский, означал бы «вступление в войну».

До этого министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что разрешить Украине применять ракеты дальнего действия для ударов по территории России может НАТО, а не отдельные страны блока.

Ранее в США заявили, что разрешение на удары вглубь РФ не поможет Киеву против авиации.