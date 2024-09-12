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В США заявили, что меняют стратегию помощи Киеву из-за боевой обстановки

Блинкен: оказывая военную помощь Киеву, США будут учитывать реалии на поле боя

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Alberto Pezzali/Pool via Reuters

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Варшаве заявил, что при оказании военной помощи Украине Вашингтон продолжит учитывать изменение реалий в зоне боевых действий. Его слова передает «Интерфакс».

«В дальнейшем мы продолжим действовать таким же образом: будем продолжать адаптироваться, вносить корректировки (в американскую помощь. — «Газета.Ru»). Это касается в том числе передаваемого вооружения», — ответил он на вопрос, разрешили ли США Украине применять американское оружие для ударов вглубь территории России.

Блинкен подчеркнул, что в ходе визита на Украину как раз выслушал, что требуется украинской стороне на поле боя.

По данным телеканала ABC, президент Украины Владимир Зеленский передал Блинкену план возможного использования дальнобойных ракет для ударов по России. При этом решение по использованию Вооруженных сил Украины американского оружия по объектам на территории РФ в ходе встречи не приняли.

Ранее СМИ сообщили о расколе в США по вопросу ударов Киева вглубь России.

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