Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США обратили внимание на «бессвязность» заявлений Трампа и Харрис по Украине

RS: Трамп и Харрис имеют плохое представление о конфликте на Украине

close
Adam Gray/Reuters

Дебаты экс-президента США Дональда Трампа и его оппонента Камалы Харрис показали, что ни один из кандидатов на пост президента Соединенных Штатов не понимает причин современных конфликтов, в том числе украинского, и не представляет пути их решения. Об этом пишет американский журнал Responsible Statecraft.

«Дональд Трамп и Камала Харрис вчера вечером не только доказали, что у них нет собственных четких внешнеполитических планов, но и что им удобнее всего разыгрывать пантомиму… так, что вся дискуссия о том, что делать на Украине и в секторе Газа, становится абсолютно бессвязной», — говорится в сообщении издания.

Подчеркивается, что Трамп неверно понимает геополитическую реальность конфликта на Украине, его понимание причин конфликта и путей его разрешения «началось и закончилось с его концепции, что Байден слаб и что Харрис слаба».

До этого сообщалось, что во время теледебатов кандидатов в президенты США Камала Харрис никак не раскрыла собственные планы по поддержке Киева или урегулированию конфликта на Украине.

Ранее опрос избирателей США показал, что Харрис превзошла Трампа на дебатах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами