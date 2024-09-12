В США обратили внимание на «бессвязность» заявлений Трампа и Харрис по Украине

Дебаты экс-президента США Дональда Трампа и его оппонента Камалы Харрис показали, что ни один из кандидатов на пост президента Соединенных Штатов не понимает причин современных конфликтов, в том числе украинского, и не представляет пути их решения. Об этом пишет американский журнал Responsible Statecraft.

«Дональд Трамп и Камала Харрис вчера вечером не только доказали, что у них нет собственных четких внешнеполитических планов, но и что им удобнее всего разыгрывать пантомиму… так, что вся дискуссия о том, что делать на Украине и в секторе Газа, становится абсолютно бессвязной», — говорится в сообщении издания.

Подчеркивается, что Трамп неверно понимает геополитическую реальность конфликта на Украине, его понимание причин конфликта и путей его разрешения «началось и закончилось с его концепции, что Байден слаб и что Харрис слаба».

До этого сообщалось, что во время теледебатов кандидатов в президенты США Камала Харрис никак не раскрыла собственные планы по поддержке Киева или урегулированию конфликта на Украине.

Ранее опрос избирателей США показал, что Харрис превзошла Трампа на дебатах.