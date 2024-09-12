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Путин захотел встретиться с премьером Индии

Путин предложил провести встречу с Моди на полях саммита БРИКС 22 октября

Президент РФ Владимир Путин предложил индийской стороне на полях очередного саммита БРИКС провести отдельную двустороннюю встречу с премьер-министром страны Нарендрой Моди. Такое заявление глава государства сделал на встрече с советником премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджитом Кумаром Довалом, сообщает РИА Новости.

«Мы ждем господина Моди в Казани», — сказал российский лидер.

Он уточнил, что двустороннюю встречу можно будет провести 22 октября. По мнению Путина, беседа необходима, чтобы подвести итоги совместной работы по реализации договоренностей, достигнутых в ходе визита премьер-министра Индии в Москву. Кроме того, на встрече необходимо наметить «перспективы на будущее».

В четверг, 12 сентября, президент РФ Владимир Путин принял в своей резиденции в Константиновском дворце советника премьер-министра Индии по национальной безопасности.

Ранее глава правительства Индии Нарендра Моди встретился с Зеленским в Киеве.

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