Путин захотел встретиться с премьером Индии

Президент РФ Владимир Путин предложил индийской стороне на полях очередного саммита БРИКС провести отдельную двустороннюю встречу с премьер-министром страны Нарендрой Моди. Такое заявление глава государства сделал на встрече с советником премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджитом Кумаром Довалом, сообщает РИА Новости.

«Мы ждем господина Моди в Казани», — сказал российский лидер.

Он уточнил, что двустороннюю встречу можно будет провести 22 октября. По мнению Путина, беседа необходима, чтобы подвести итоги совместной работы по реализации договоренностей, достигнутых в ходе визита премьер-министра Индии в Москву. Кроме того, на встрече необходимо наметить «перспективы на будущее».

В четверг, 12 сентября, президент РФ Владимир Путин принял в своей резиденции в Константиновском дворце советника премьер-министра Индии по национальной безопасности.

Ранее глава правительства Индии Нарендра Моди встретился с Зеленским в Киеве.