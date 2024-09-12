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В Польше заявили, что надежды Украины от визита Блинкена не оправдались

Do Rzeczy: планы Киева по ударам вглубь РФ после визита Блинкена не оправдались

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Brendan Smialowski/Reuters

Надежды Украины на то, что США и Великобритания снимут запрет по использованию дальнобойного оружия для ударов по России во время визита госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД Британии Дэвида Лэмми, не оправдались. Об этом пишет Do Rzeczy.

«Вместо этого Блинкен во время пресс-конференции со своим коллегой Лэмми заявил, что они передадут информацию, собранную в украинской столице, в Вашингтон, где президент США Джо Байден встретится в пятницу с премьер-министром Великобритании Кейром Стармером», — говорится в тексте.

Как напоминает издание, Украина призывает к отмене всех ограничений по ударам вглубь России, однако союзники Киева боятся «пересечь красную черту Кремля» и эскалировать конфликт.

Накануне госсекретарь Энтони Блинкен обсудил с Киевом вопрос использования дальнобойных ракет для ударов вглубь территории России и доложит об итогах переговоров Байдену. Президент Украины Владимир Зеленский уже передал Блинкену план возможного использования дальнобойного оружия для ударов по РФ.

Ранее в Совфеде предупредили США о последствиях разрешения ВСУ бить вглубь России.

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