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Маск предупредил о последствиях разрешения США бить вглубь России

Маск назвал шагом к третьей мировой войне разрешение США бить вглубь России

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Grzegorz Wajda/Global Look Press

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск предупредил об угрозе начала третьей мировой войны в случае, если Соединенные Штаты разрешат ВСУ наносить удары поставленным дальнобойным оружием вглубь России. Об этом он написал в соцсети Х.

«Это, безусловно, шаг в этом направлении», — написал Маск, комментируя публикацию о последствиях разрешения соответствующих ударов в виде потенциального мирового конфликта.

Накануне госсекретарь Энтони Блинкен обсудил с Киевом вопрос использования дальнобойных ракет для ударов вглубь территории России и доложит об итогах переговоров Байдену. Президент Украины Владимир Зеленский уже передал Блинкену план возможного использования дальнобойного оружия для ударов по РФ.

Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что США и страны Евросоюза давно сняли ограничения на удары дальнобойным оружием ВСУ по России. В свою очередь член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявлял, что планы Запада позволить Украине наносить удары вглубь России дальнобойным оружием — это сумасшествие и признак того, что отношения Москвы и Вашингтона дошли до критической точки.

Ранее в Совфеде предупредили США о последствиях разрешения ВСУ бить вглубь России.

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