Путин напомнил, как в Петербурге создавался БРИКС

Президент России Владимир Путин напомнил, как в Санкт-Петербурге создавался БРИКС. Об этом сообщает РИА Новости.

«Именно здесь, в Петербурге, <…> было положено начало создания БРИКС», — сказал Путин на встрече с высокими представителями государств БРИКС и «БРИКС плюс», курирующими вопросы безопасности.

Российский лидер напомнил, что тогда встретились руководители РФ, Индии и Китая, которые договорились организовывать регулярные встречи на высшем уровне.

Содружество было основано в 2006 году на Петербургском экономическом форуме, с 2009-го представители правительств государств ежегодно встречаются на официальных саммитах. БРИКС – это акроним, образованный от названий входящих в союз государств на английском языке (Brazil, Russia, India, China, South Africa). Автор этого термина — экономист банка Goldman Sachs Джими О`Нил.

Ранее вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил, что страна может вступить в БРИКС.