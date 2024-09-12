Назван кандидат на должность главы Росмолодежи

Руководитель «Движения первых» Григорий Гуров, вероятно, возглавит Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь). Об этом пишет газета «Ведомости», ссылаясь на три близких к администрации президента источника.

При этом новым главой «Движения первых» может стать участник спецоперации на Украине, герой России Артур Орлов.

По данным журналистов, необходимые документы будут подготовлены в ближайшее время. При этом другой источник подчеркнул, что кадровое решение нельзя считать окончательным, «пока бумаги не подписаны».

«Движение первых» является общероссийским общественно-государственным движением, созданным 1 сентября 2022 года для воспитания и организации досуга подростков, а также формирования у них мировоззрения «на основе традиционных российских духовных и нравственных ценностей».

Ксения Разуваева, которая ранее возглавляла Росмолодежь, попросила освободить ее от должности по собственному желанию. Премьер Михаил Мишустин принял ее отставку 14 августа. Другим распоряжением он назначил временно исполняющим обязанности главы ведомства заместителя руководителя агентства Дениса Аширова.

Ранее стало известно, что в новой стратегии молодежной политики РФ сделана ставка на военный патриотизм.