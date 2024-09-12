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Белому дому задали вопрос о целесообразности ударов ВСУ вглубь РФ

Миллиардер Сакс выразил недоумение риском США по вопросу ударов вглубь РФ

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U.S. Army

Американский миллиардер Дэвид Сакс задался вопросом, зачем Белый дом идет на риск, намереваясь разрешить ВСУ удары западным оружием вглубь территории России. Он отметил, что Украина не является важным интересом для США. Своим мнением Сакс поделился на своей странице в соцсети Х (бывшая Twitter).

«Белый дом готов дать зеленый свет на использование американских ракет для ударов по целям в глубине территории России… Зачем мы идем на этот риск? Украина не является ни союзником по договору, ни жизненно важным интересом», — задался он вопросом.

11 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что обсудил разрешение на использование дальнобойных ракет для ударов вглубь территории России с Киевом и доложит об итогах переговоров Байдену. Ранее он обещал, что Вашингтон и Лондон «рассмотрят просьбу» о применении дальнобойного оружия. Москва пообещала ответить соответствующим образом, если Запад разрешит Киеву наносить удары вглубь территории России. При этом в Кремле подчеркнули, что само проведение СВО — уже ответ на действия оппонентов. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме назвали сумасшествием планы США относительно ударов вглубь России.

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