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В Германии указали на разногласия в США по вопросу ударов вглубь территории РФ

Дотком: позиции Остина и Блинкена по ударам вглубь РФ абсолютно разные

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John Hamilton/AP

Позиции относительно ударов ВСУ вглубь территории России западным оружием прямо противоположны у шефа Пентагона Ллойда Остина и госсекретаря США Энтони Блинкена, первый хочет избежать ядерного конфликта, в то время как второй – нет. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком.

«Почему снова обсуждаются удары американскими ракетами большой дальности вглубь России? Похоже, Остин хочет избежать ядерной войны, а Блинкен – нет», — отметил немецкий бизнесмен.

По его словам, Блинкен фактически отменяет меры Остина по деэскалации ситуации в мире.

До этого Остин заявил, что конфликт на Украине будет урегулирован за столом переговоров.

11 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен, в свою очередь, заявил, что обсудил разрешение на использование дальнобойных ракет для ударов вглубь территории России с Киевом и доложит об итогах переговоров Байдену. Ранее он обещал, что Вашингтон и Лондон «рассмотрят просьбу» о применении дальнобойного оружия. Москва пообещала ответить соответствующим образом, если Запад разрешит Киеву наносить удары вглубь территории России. При этом в Кремле подчеркнули, что само проведение СВО — уже ответ на действия оппонентов. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее США обвинили в развязывании третьей мировой войны.

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