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США обвинили в развязывании третьей мировой войны

Антонов: США прокладывают путь к третьей мировой, разрешая Киеву бить вглубь РФ

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Sergey Novikov/Shutterstock/FOTODOM

Соединенные Штаты прокладывают путь к третьей мировой войне, нацеливая Украину на усиление атак по простым гражданам России. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя возможное решение Белого дома разрешить Киеву наносить удары по российской территории дальнобойным западным оружием, передает РИА Новости.

«Киев нацеливают на усиление атак по простым россиянам, нашим городам и селам. Уже никто не скрывает, даже на самом высоком уровне в Белом доме, что разведданные рекой лились и льются из США в Киев», — заявил он.

Также Антонов заявил, что поставленная Соединенными Штатами цель нанесения России стратегического поражения неосуществима.

11 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что обсудил разрешение на использование дальнобойных ракет для ударов вглубь территории России с Киевом и доложит об итогах переговоров Байдену. Ранее он обещал, что Вашингтон и Лондон «рассмотрят просьбу» о применении дальнобойного оружия. Москва пообещала ответить соответствующим образом, если Запад разрешит Киеву наносить удары вглубь территории России. При этом в Кремле подчеркнули, что само проведение СВО — уже ответ на действия оппонентов. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Совфеде назвали сроки принятия решения о разрешении Киеву бить вглубь России.

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