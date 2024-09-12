Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сенатор заявил, что США толкают мир к глобальному конфликту

Сенатор Кастюкевич: США толкают мир к глобальному конфликту

close
David Goldman/AP

Американский президент Джо Байден в случае принятия безумного решения разрешить ВСУ удары вглубь российской территории поставит мир на порог глобального конфликта. Об этом заявил сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич в беседе с РИА Новости.

«Никому из простых западных граждан не нужен глобальный конфликт с Россией, в который своими безумными решениями может ввергнуть и толкает наш мир уже почти бывший американский президент Байден», — подчеркнул он, говоря об обсуждаемых ударах ВСУ западным оружием вглубь РФ.

Как отметил Кастюкевич, государства, которые поддержат соответствующее решение, станут прямыми участниками конфликта.

До этого посол России в США Анатолий Антонов заявил, что поставленная Соединенными Штатами цель нанесения России стратегического поражения неосуществима.

Таким образом посол прокомментировал заявления американского руководства о возможности снятия ограничений для Украины по нанесению ударов вглубь России.

Ранее в Совфеде назвали сроки принятия решения о разрешении Киеву бить вглубь России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами