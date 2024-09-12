Сенатор заявил, что США толкают мир к глобальному конфликту

Американский президент Джо Байден в случае принятия безумного решения разрешить ВСУ удары вглубь российской территории поставит мир на порог глобального конфликта. Об этом заявил сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич в беседе с РИА Новости.

«Никому из простых западных граждан не нужен глобальный конфликт с Россией, в который своими безумными решениями может ввергнуть и толкает наш мир уже почти бывший американский президент Байден», — подчеркнул он, говоря об обсуждаемых ударах ВСУ западным оружием вглубь РФ.

Как отметил Кастюкевич, государства, которые поддержат соответствующее решение, станут прямыми участниками конфликта.

До этого посол России в США Анатолий Антонов заявил, что поставленная Соединенными Штатами цель нанесения России стратегического поражения неосуществима.

Таким образом посол прокомментировал заявления американского руководства о возможности снятия ограничений для Украины по нанесению ударов вглубь России.

Ранее в Совфеде назвали сроки принятия решения о разрешении Киеву бить вглубь России.