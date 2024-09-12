В Совфеде назвали сроки принятия решения о разрешении Киеву бить вглубь России

В настоящее время идет подготовка общественного мнения к тому, что Запад разрешит Киеву бить дальнобойным оружием по территории России. Такое мнение в своем Telegram-канале выразил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.

По его мнению, вокруг этой темы ведется слишком много разговоров, чтобы был дан «задний ход». Пушков считает, что принятие этого решения — дело нескольких дней.

«Вброс через The Guardian не случаен. Идет подготовка общественного мнения», — написал он.

Издание Inews писало, что Соединенные Штаты и Великобритания не будут объявлять о том, что Киев получил разрешение на использование ракет большей дальности для ударов по территории России, если такое разрешение будет представлено.

11 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что обсудил разрешение на использование дальнобойных ракет для ударов вглубь территории России с Киевом и доложит об итогах переговоров Байдену. Ранее он обещал, что Вашингтон и Лондон «рассмотрят просьбу» о применении дальнобойного оружия. Москва пообещала ответить соответствующим образом, если Запад разрешит Киеву наносить удары вглубь территории России. При этом в Кремле подчеркнули, что само проведение СВО — уже ответ на действия оппонентов. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее МИД РФ предупредил США о последствиях при снятии ограничений на удары по России.