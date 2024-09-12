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Президент Ирана призвал заключить с Ираком соглашение о безопасности

Пезешкиан заявил о необходимости заключить с Ираком соглашение о безопасности

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Iranian State Tv/Global Look Press

Тегеран и Багдад должны заключить соглашение о безопасности, заявил находящийся с визитом в Ираке президент Ирана Масуд Пезешкиан. Об этом сообщает иракское телевидение.

По словам Пезешкиана, Ирану и Ираку необходимо иметь совместное соглашение по вопросам безопасности. Оно позволит обеспечить необходимые условия для путешественников, бизнесменов и других лиц. Президент подчеркнул, что без координации в сфере безопасности между двумя странами эти условия не могут быть достигнуты.

7 сентября посол Ирана в Москве Казем Джалали заявил, что Пезешкиан посетит саммит БРИКС в Казани, где встретится с президентом РФ Владимиром Путиным.

22 августа глава министерства иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что сформированное накануне новое иранское правительство будет прикладывать усилия для восстановления отношений со странами Европы. Министр пояснил, что западные страны должны возродить ядерное соглашение от 2015 года и снять с Тегерана санкции.

Ранее в Иране допустили, что ответный удар по Израилю может произойти не скоро.

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