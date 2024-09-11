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МИД РФ предупредил США о последствиях при снятии ограничений на удары по России

Рябков предупредил о рисках для США при снятии ограничений на удары по России

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Заявление Соединенных Штатов о рассмотрении вопроса снятия ограничений на удары Киевом вглубь территории Российской Федерации добавят рисков самому Вашингтону. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, слова которого передает РИА Новости.

По его словам, заявления Вашингтона являются попыткой психологически воздействовать на Россию в вопросе выполнения целей в зоне конфликта. Рябков подчеркнул, что подобные заявления не изменят курс России, а рисков и опасностей, в том числе для Штатов и их союзников, добавит. Дипломат отметил, что США должны прекратить подобные «провокационные вбросы» и воздерживаться от поставок оружия, если он заинтересованы в собственной безопасности.

11 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что обсудил разрешение на использование дальнобойных ракет для ударов вглубь территории России с Киевом и доложит об итогах переговоров Байдену. Ранее он обещал, что Вашингтон и Лондон «рассмотрят просьбу» о применении дальнобойного оружия. Москва пообещала ответить соответствующим образом, если Запад разрешит Киеву наносить удары вглубь территории России. При этом в Кремле подчеркнули, что само проведение СВО — уже ответ на действия оппонентов. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Западе заявили, что США хотят подробного изложения стратегии ударов вглубь России.

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