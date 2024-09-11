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Российские банки повысили ставки по вкладам

Банки повысили ставки по вкладам, не дожидаясь заседания ЦБ по ключевой ставке

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Depositphotos

Крупнейшие российские банки повысили ставки по вкладам до 20-21%, опережая решение Центробанка по ключевой ставке. Данные приводит «Российская газета».

Совкомбанк повысил ставку по вкладу до 21%, а ставка по накопительному счету составляет 14,5% годовых. В Промсвязьбанке максимальная ставка по вкладу — 20%, а по накопительному счету — до 19%. Также ставку поднял ряд других крупнейших банков страны.

10 сентября директор управления продаж и клиентского обслуживания инвестиционной компании Fontvielle Руслан Спинка заявил, что 13 сентября Банк России может повысить ключевую ставку.

Согласно прогнозам, которыми эксперты поделились с «Газетой.Ru», ЦБ на предстоящем заседании сохранит ключевую ставку на уровне 18% или повысит ее до 19-20%. Что делать вкладчикам, инвесторам, заемщикам и ждать ли укрепления рубля — в нашем материале.

Ранее экс-министр заявил о перегреве российской экономики.

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