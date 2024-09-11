Европейских дипломатов удивили заявления Трампа об Украине

Европейских дипломатов поразило, что кандидат в президенты США Дональд Трамп говорил в ходе дебатов о желании добиться завершения конфликта между Россией и Украиной. Об этом пишет газета The Guardian.

В ходе предвыборных дебатов с кандидатом от демократов Камалой Харрис Трамп сказал, что хочет остановить боевые действия и спасти жизни людей. Политик пообещал, что добьется этого в течение нескольких дней путем прямых переговоров с обеими сторонами.

В материале The Guardian отмечается, что больше всего дипломаты были поражены отказом Трампа сказать, хочет ли он, чтобы Украина победила в конфликте. Они также признались, что находились в напряжении перед дебатами и надеялись, что Харрис успешно выступит в прямом телевизионном противостоянии.

10 сентября прошли первые дебаты Трампа и Харрис. По данным CNN, 63 % американских избирателей сочли, что Харрис «превзошла» Трампа на мероприятии. Республиканец во время дебатов пообещал завершить конфликт на Украине еще до своей инаугурации, а Харрис в ответ заявила, что Путин «съел бы» Трампа «на обед». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Захарова дала характеристику дебатам Трампа и Харрис.