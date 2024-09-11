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Захарова обвинила США в срыве мирных переговоров по Украине

Захарова: слова Нуланд подтверждают вину США в срыве мирных переговоров

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Bulkin Sergey/Global Look Press

Слова экс-замглавы госдепа США Виктории Нуланд о том, что Штаты повлияли на решение Украины по мирным переговорам в марте 2022 года, доказывают вину США в срыве переговорного процесса. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Запад никогда не был заинтересован в политико-дипломатическом урегулировании украинского кризиса. Это откровение, которое сейчас <…> прозвучало из уст американского официального лица», — сказала дипломат.

По мнению Захаровой, теперь не должно остаться сомнений, что Штаты и Великобритания пошли на «преступный сговор» и выставили экс-премьера Британии Бориса Джонсона инициатором срыва переговоров в Стамбуле.

9 сентября Нуланд в интервью российскому журналисту Михаилу Зыгарю (признан в РФ иностранным агентом) заявила, что Украина передумала заключать Стамбульские соглашения с Россией весной 2022 года из-за консультаций с Западом, где их посчитали невыгодными.

По словам экс-замгоссекретаря, договор сделал бы Украину «кастрированной» и «демилитаризованной», не вводя при этом ограничений для РФ. Подробнее об интервью Нуланд — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД России прокомментировали мирный план Шольца по Украине.

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