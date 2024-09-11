Политолог: Трамп проиграл дебаты с Харрис

Кандидат на пост президента США республиканец Дональд Трамп не смог одержать победу на дебатах с соперником от демократов Камалой Харрис. Такое мнение в беседе с «Ридусом» высказал американист Михаил Синельников-Оришак. По его мнению, Трамп в ходе дискуссии «настолько возлюбил себя, что больше времени у него ни на что не осталось».

Эксперт напомнил, что тема мигрантов является сильной стороной кандидата от республиканцев. Однако, по его словам, Харрис учла этот момент и подколола Трампа, вбросив историю о том, что его предвыборные митинги скучны.

«Дебаты для того и проводятся, чтобы затянуть на свою сторону колеблющихся избирателей. Думаю, вчерашняя дискуссия принесет Харрис значительную долю симпатий с их стороны. Впрочем, это вовсе не означает, что исход предвыборной гонки уже предрешен», — подытожил политолог.

Первые дебаты Трампа и Харрис прошли накануне. Республиканец на них пообещал завершить конфликт на Украине еще до своей инаугурации, а Харрис в ответ заявила, что Путин «съел бы» Трампа «на обед». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

По итогам мероприятия опрос CNN показал, что более половины американских избирателей (63%), которые смотрели предвыборные дебаты между экс-президентом США Дональдом Трампом и его оппонентом Камалой Харрис, сочли, что Харрис «превзошла» Трампа на мероприятии.

Ранее в США призвали власти позвонить Путину и Зеленскому.