Соцсеть Трампа упала в цене после дебатов

Акции компании Trump Media & Technology Group, которой принадлежит соцсеть Дональда Трампа Truth Social, показали резкий спад. Это следует из данных биржи NASDAQ.

После дебатов кандидатов в президенты в США Дональда Трампа и Камалы Харрис бумаги компании 45-го американского президента подешевели на 18,4%. На минимуме акции стоили $15,21.

Ценные бумаги компании Трампа недавно уже показывали резкий спад: 19 августа они потеряли 3,56% ($22,24 за штуку) — это был минимум с момента выхода на биржу.

Накануне прошли первые дебаты Трампа и Харрис. По данным CNN, 63 % американских избирателей, которые смотрели предвыборные дебаты, сочли, что Харрис «превзошла» Трампа на мероприятии. Члены Республиканской партии США раскритиковали выступление своего кандидата.

Республиканец во время дебатов пообещал завершить конфликт на Украине еще до своей инаугурации, а Харрис в ответ заявила, что Путин «съел бы» Трампа «на обед». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Захарова дала характеристику дебатам Трампа и Харрис.