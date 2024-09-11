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Раскрыты причины, по которым Трамп не смог отправить Харрис «в нокаут»

Политолог Лозанский: Трамп не отправил Харрис в нокаут из-за акцента на Украине

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Jonathan Drake, Rebecca Cook/Reuters

Экс-президент США в дебатах со своим главным оппонентом на предстоящих выборах не сумел отправить ее «в нокаут», как это было с ныне действующим президентом Джо Байденом. Главная причина заключается в том, что он делает акцент на теме украинского конфликта, а жители Штатов не верят в его обещания относительно этой темы, объяснил в беседе с НСН президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский.

Ничего нового зрители от Трампа не услышали – он вновь говорил об угрозе третьей мировой войны и обещал остановить конфликт на Украине. Однако в этом американцы верят все меньше.

«Обещания Трампа остановить конфликт на Украине – это все не очень убедительно, потому что он даже не говорит, как. У него уже был шанс улучшить отношения с Россией, но ничего не получилось. Именно при Трампе начались санкции», — объяснил Лозанский.

Однако именно на президентство Трампа есть надежды, что он сумеет заставить украинского лидера Владимира Зеленского и лидеров европейских стран остановить боевые действия, добавил эксперт. По этой причине экс-президент Штатов все еще привлекает избирателей – за него проголосуют все, кто выступает против военного конфликта, объяснил политолог.

Если же в выборах победит Харрис, то разгоревшийся при предыдущей администрации кризис продолжится, у руля останется команда Байдена, которая сделала из Украины его личный проект, заключил Лозанский.

Напомним, накануне прошли первые дебаты Трампа и Харрис. Республиканец на них пообещал завершить конфликт на Украине еще до своей инаугурации, а Харрис в ответ заявила, что Путин «съел бы» Трампа «на обед». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Песков высказался об упоминании Путина на дебатах Трампа и Харрис.

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