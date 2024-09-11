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Экс-заместитель генсека НАТО выдвигается на пост президента европейской страны

Экс-замгенсека НАТО Джоанэ объявил о выдвижении на пост президента Румынии

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Visar Kryeziu/AP Photo

Бывший заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил, что будет баллотироваться на пост президента Румынии. Об этом он написал на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Джоанэ заявил, что Румынии нужны «настоящие изменения».

«Я мог бы пообещать вам идеальную страну. Выдать себя за идеального политика, сказать, что все проблемы исчезнут за одну ночь. Но мы все знаем, что это не так. Мы не идеальны. Я не идеален. Но знаете, что мы можем сделать? Мы можем работать. Засучив рукава, строить лучшую страну», – написал он.

Джоанэ добавил, что на сегодняшний день страна нуждается в лидерах, которые «слушают, понимают и действуют профессионально».

Мирча Джоанэ покинул пост замгенсека НАТО 10 сентября. Он заявлял, что находиться в руководстве Североатлантического альянса было для него честью. В свою очередь Йенс Столтенберг назвал его «настоящим трансатлантистом, и чья работа с партнерами принесла много преимуществ НАТО».

Ранее уходящий с поста генсека НАТО Столтенберг пообещал Украине поддержку США.

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