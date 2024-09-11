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Володин рассказал, чем ответит РФ на поставку Украине дальнобойных ракет

Володин: Запад своим участием в украинском конфликте вынудит Россию отвечать

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин заявил в своем Telegram-канале, что Россия в случае поставок на Украину западными странами дальнобойного вооружения будет вынуждена использовать более мощное оружие.

Он отметил, что обращаясь к США, Германии, Франции, Великобритании с просьбой о поставках дальнобойного вооружения и обсуждая с ними вопросы нанесения ударов по территории России, президент Украины Владимир Зеленский делает эти государства непосредственными участниками военного конфликта на Украине.

«Все это приведёт к тому, что наша страна будет вынуждена отвечать, используя более мощное и разрушительное оружие, защищая своих граждан», — подчеркнул спикер Госдумы.

Госсекретарь США Энтони Блинкен перед этим заявлял, что США и Великобритания «рассмотрят просьбу» Украины о применении западного оружия большой дальности для ударов по объектам в глубине России. В среду, 11 сентября, Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми приедут в Киев.

Ранее Байден заявил о работе над отменой ограничений на удары вглубь России.

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Операция на Украине
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