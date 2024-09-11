Шор выступил против законодательного закрепления пути интеграции Молдавии в ЕС

Лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор выступил против внесения в конституцию Молдавии пункта об интеграции государства в ЕС. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Написано: «европейская идентичность», «европейский курс». А что хотят закрепить в нашей Конституции по факту?» — задался вопросом молдавский оппозиционер.

По его словам, в рамках голосования необходимо сказать «нет» европейской идентичности и соответствующему курсу нынешних властей страны.

До этого Шор заявил, что власти Молдавии могут отказаться от нейтралитета ради вступления страны в Североатлантический альянс.

По его словам, официальный Кишинев уже доказал, что может изменить конституцию простым законом или через Конституционный суд. Он подчеркнул, что даже при этом от нейтралитета Молдавии ничего не осталось. Он подчеркнул, что НАТО завозит на территорию страны технику и постоянно проводит военные учения.

Ранее Шор обвинил Майю Санду в экономическом провале Молдавии.