Илан Шор обвинил Майю Санду в экономическом провале Молдавии

Лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор в своем Telegram-канале обвинил президента Молдавии Майю Санду в том, что страна не добилась экономических успехов.

«Госдолг Молдавии при Санду удвоился, а страна оказалась самой бедной в Европе по ВВП на душу населения», — написал он.

Он также отметил, что, согласно рейтингу World of Statistics Молдавия отстает по экономическим показателям от практически всех европейских стран, включая Украину, Армению и Албанию.

До этого апелляционная палата Кишинева подтвердила запрет на участие оппозиционного блока «Победа» в выборах президента Молдавии. Суд поддержал позицию Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Молдавии. Комментируя ситуацию, одна из лидеров политического объединения Марина Таубер заявила о планах «Победы» обжаловать решение инстанции. Она подчеркнула, блок направит соответствующую жалобу в Высшую судебную палату.

Ранее Шор обвинил власти Молдавии в продаже страны.